Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге

Народный артист РФ Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон», который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 февраля.

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На афише, которая была опубликована 27 декабря 2023 года в сообществе мероприятия в соцсети «Вконтакте», певец присутствовал в компании Николая Баскова, Ирины Дубцовой, Сергея Лазарева и Мари Краймбрери.

Позже в «шапке» группы появился новый анонс - без Киркорова. При этом на сайте по продаже билетов имя исполнителя в списке участников также не значится.

Ранее фрагменты с участием Киркорова вырезали из эфира новогодних программ на федеральных каналах. Это произошло после того, как певец посетил «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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