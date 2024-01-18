Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге

На афише, которая была опубликована 27 декабря 2023 года в сообществе мероприятия в соцсети «Вконтакте», певец присутствовал в компании Николая Баскова, Ирины Дубцовой, Сергея Лазарева и Мари Краймбрери.

Позже в «шапке» группы появился новый анонс - без Киркорова. При этом на сайте по продаже билетов имя исполнителя в списке участников также не значится.

Ранее фрагменты с участием Киркорова вырезали из эфира новогодних программ на федеральных каналах. Это произошло после того, как певец посетил «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает RT.

