СМИ: Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков

Кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать доступ к легальным фильмам, пишет РБК.

Отмечается, что с 18 апреля из афиш крупных сетей практически исчезло предсеансное обслуживание, в рамках которого и показывали неофициальные новинки из Голливуда.

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Так, вторая часть картины "Дюна" перестала показываться практически во всех сетях.

Ранее министр культуры Ольга Любимова в интервью РИА Новости пригрозила кинопиратам. По ее словам, закрытие двух-трех кинотеатров может стать эффективным методом и окажет отрезвляющий эффект на отрасль. Григорьев объяснил, почему об этом заговорили только сейчас.

Власти пришли к общему знаменателю и все-таки решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах, заявил кинокритик Роман Григорьев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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