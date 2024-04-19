СМИ: Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать доступ к легальным фильмам, пишет РБК.
Отмечается, что с 18 апреля из афиш крупных сетей практически исчезло предсеансное обслуживание, в рамках которого и показывали неофициальные новинки из Голливуда.
Так, вторая часть картины "Дюна" перестала показываться практически во всех сетях.
Ранее министр культуры Ольга Любимова в интервью РИА Новости пригрозила кинопиратам. По ее словам, закрытие двух-трех кинотеатров может стать эффективным методом и окажет отрезвляющий эффект на отрасль. Григорьев объяснил, почему об этом заговорили только сейчас.
Власти пришли к общему знаменателю и все-таки решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах, заявил кинокритик Роман Григорьев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Нагиев появился на съемках фильма в Сочи
- Росстат: Стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть
- АТОР: Мест в отелях на курортах Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось
- СМИ: Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков
- Минобороны: На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
- Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от беспилотников механическими сетками
- ПВО уничтожила над территорией РФ 25 снарядов РСЗО Vampire и три ракеты ATACMS
- Губернатор Ставрополья: В Красногвардейском районе региона упал самолет
- В Крыму задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»
- Американский JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ из-за замороженных $439 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru