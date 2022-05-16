СМИ: Кино России могут показать на телевидении в Дубае

Двадцать восемь российских компаний с 17 по 19 мая примут участие на рынке телевизионного контента DISCOP Dubai. Об этом рассказали в «Роскино».

Двенадцать из них, в том числе All Media, «Кинопоиск», Ivi и Start смогут продемонстрировать свою продукцию на объединенном стенде Russian Content Worldwide в офлайн-формате.

Отмечается, что российские производители сделают основной акцент на сериалы и анимационные фильмы, так как такой контент пользуется популярностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом среди представленных на рынке картин будут художественные и даже документальные фильмы.

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По данным источника, всего на рынке примут участие более 80 байеров из Египта, Иордании Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других стран, что поможет показать российское кино в большем количестве государств.

Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень.

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ФОТО: Кадр: фильм «Холоп»
ТЕГИ:СериалыБлижний ВостокРоссияКиноДубай
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