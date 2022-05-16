СМИ: Кино России могут показать на телевидении в Дубае

Двадцать восемь российских компаний с 17 по 19 мая примут участие на рынке телевизионного контента DISCOP Dubai. Об этом рассказали в «Роскино».

Двенадцать из них, в том числе All Media, «Кинопоиск», Ivi и Start смогут продемонстрировать свою продукцию на объединенном стенде Russian Content Worldwide в офлайн-формате.

Отмечается, что российские производители сделают основной акцент на сериалы и анимационные фильмы, так как такой контент пользуется популярностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом среди представленных на рынке картин будут художественные и даже документальные фильмы.