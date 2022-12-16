СМИ: Кэмерон обвинил старость Шварценеггера в провале последней части «Терминатора»

По его мнению, молодой аудитории было не очень интересно лицезреть на экране постаревших Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон, однако он не ххотел делать фильм без их участия.

«Я думаю, проблема в том, что я отказался делать фильм без Арнольда. Режиссёр Тим Миллер не хотел звать его, но я настоял, заявив ему о нашей 40-летней дружбе», — вспомнил Кэмерон, который был продюсером картины.

Кэмерон добавил, что отношение к картине могло быть более благосклонным, если бы он позвал только одного из «стариков» — либо Хэмилтон, либо Шварценеггера.

Ранее кинокартина «Железный человек» и мультфильм «Русалочка» были признаны национальным достоянием США и включены в реестр фильмов библиотеки Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

