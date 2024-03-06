СМИ: Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер снимутся в шпионском триллере Содерберга

Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер приглашены для участия в новом фильме Стивена Содерберга, сообщает Deadline.

Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные»

Картина получила предварительное название «Черная сумка». Сюжет ленты пока не афишируется. Известно лишь, что по жанру это будет шпионский триллер. Съемки начнутся в ближайшее время.

Фильм будет сниматься на киностудии Focus Feature.

Ранее Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме Пола Томаса Андерсона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Instagram: cateblanchettrus
ТЕГИ:СШАРежиссерСъемкиАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры