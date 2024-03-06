СМИ: Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер снимутся в шпионском триллере Содерберга
6 марта 202416:22
Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер приглашены для участия в новом фильме Стивена Содерберга, сообщает Deadline.
Картина получила предварительное название «Черная сумка». Сюжет ленты пока не афишируется. Известно лишь, что по жанру это будет шпионский триллер. Съемки начнутся в ближайшее время.
Фильм будет сниматься на киностудии Focus Feature.
Ранее Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме Пола Томаса Андерсона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru