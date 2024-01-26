Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные»

Это триллер, рассказывающий о попытке кандидата в мэры одного из американских городов и его супруги спасти похищенного сына. Кинокартина поднимает вопрос нравственного выбора героев.

Сценарий проекта написал Коннор Макинтайр. В главной роли давний друг Аффлека Мэтт Деймон.

Известно, что съемки будут происходить в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют героинь в новом фильме Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

