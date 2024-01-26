Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные»

В марте американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Бен Аффлек приступит к съемкам нового фильма, который предварительно называется «Животные», сообщает The Hollywood Reporter.

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Это триллер, рассказывающий о попытке кандидата в мэры одного из американских городов и его супруги спасти похищенного сына. Кинокартина поднимает вопрос нравственного выбора героев.

Сценарий проекта написал Коннор Макинтайр. В главной роли давний друг Аффлека Мэтт Деймон.

Известно, что съемки будут происходить в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют героинь в новом фильме Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из Instagram актера
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