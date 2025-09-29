СМИ: Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ имени Горького

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман лишился своего поста. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет

«Владимир Абрамович снят с должности», - указал собеседник агентства.

По данным источника RT, Кехману, который также является худруком Михайловского театра в Санкт-Перебурге, было предъявлено обвинение в растрате.

Как пишет «Фонтанка», дело связано с реконструкцией старой сцены МХАТ. По информации издания, Басманный суд Москвы арестовал Кехмана и его семьи, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
