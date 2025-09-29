СМИ: Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ имени Горького
29 сентября 202517:40
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман лишился своего поста. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.
«Владимир Абрамович снят с должности», - указал собеседник агентства.
По данным источника RT, Кехману, который также является худруком Михайловского театра в Санкт-Перебурге, было предъявлено обвинение в растрате.
Как пишет «Фонтанка», дело связано с реконструкцией старой сцены МХАТ. По информации издания, Басманный суд Москвы арестовал Кехмана и его семьи, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
