СМИ: Кабмин РФ отказался легализовать прокат голливудских фильмов

Российское правительство отказалось легализовать прокат кинокартин голливудских компаний, ушедших из России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своём Telegram-канале.

«Даже кабеля нет»: Шахназаров предрек остановку кинопроизводства в России

По данным источников канала, кабмин отклонил предложение Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) о вводе бездоговорного управления правами на кинофильмы с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям.

Отмечается, что вместо этого правительство планирует оказать кинотеатрам прямую финансовую помощь, однако суммы и даты выплат пока не озвучиваются.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения о разработке мер поддержки отрасли, так как за период с марта по июнь 2022 года падение выручки кинотеатров превысило 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолливудГосподдержкаАвторские ПраваПравительство РоссииКинотеатры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры