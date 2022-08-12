СМИ: Кабмин РФ отказался легализовать прокат голливудских фильмов
Российское правительство отказалось легализовать прокат кинокартин голливудских компаний, ушедших из России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своём Telegram-канале.
По данным источников канала, кабмин отклонил предложение Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) о вводе бездоговорного управления правами на кинофильмы с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям.
Отмечается, что вместо этого правительство планирует оказать кинотеатрам прямую финансовую помощь, однако суммы и даты выплат пока не озвучиваются.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения о разработке мер поддержки отрасли, так как за период с марта по июнь 2022 года падение выручки кинотеатров превысило 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.
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