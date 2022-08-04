Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина поддержать отрасль
Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения о разработке мер поддержки отрасли, сообщает пресс-служба организации
В сообщении говорится, что за период с марта по июнь 2022 года падение выручки кинотеатров превысило 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.
«Надо признать, что ни отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев, ни льготные ставки кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования, не способны удержать отрасль на плаву», - подчеркнули в ассоциации.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, которая предоставляла российским кинотеатрам широкоформатные фильмы, покинула Россию, сообщает Ura.ru.
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