Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина поддержать отрасль

Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения о разработке мер поддержки отрасли, сообщает пресс-служба организации

«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ фильмов ушедших из РФ киностудий

В сообщении говорится, что за период с марта по июнь 2022 года падение выручки кинотеатров превысило 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

«Надо признать, что ни отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев, ни льготные ставки кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования, не способны удержать отрасль на плаву», - подчеркнули в ассоциации.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, которая предоставляла российским кинотеатрам широкоформатные фильмы, покинула Россию, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаВладимир ПутинРоссияКинотеатры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры