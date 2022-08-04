Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина поддержать отрасль

В сообщении говорится, что за период с марта по июнь 2022 года падение выручки кинотеатров превысило 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

«Надо признать, что ни отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев, ни льготные ставки кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования, не способны удержать отрасль на плаву», - подчеркнули в ассоциации.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, которая предоставляла российским кинотеатрам широкоформатные фильмы, покинула Россию, сообщает Ura.ru.

