СМИ: Иван Ургант решил продать особняк на Рублёвке

Телеведущий Иван Ургант выставил на продажу особняк в коттеджном поселке «Горки-10», который расположен на 25 км Рублёво-Успенского шоссе, сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, соответствующие объявления появились на сайтах для реализации недвижимости, стоимость дома площадью более 1000 кв. метров - от 150 до 160 млн рублей. В «КП» утверждают, что это втрое меньше, чем сумма, которую Ургант заплатил при покупке особняка в 2018 году.

Сообщается, что размер участка — 160 соток, перед домом расположен пруд. В особняке есть пять спален, три санузла, гостиная с камином, кинотеатр, тренажёрный зал, SPA с бассейном и летняя терраса.

Ранее Ургант прокомментировал слухи об эмиграции в Израиль и заявил, что покинул Россию, так как его отпустили в отпуск, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПродажаНедвижимостьТелеведущийИван Ургант
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