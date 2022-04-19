СМИ: Иван Ургант решил продать особняк на Рублёвке

По данным издания, соответствующие объявления появились на сайтах для реализации недвижимости, стоимость дома площадью более 1000 кв. метров - от 150 до 160 млн рублей. В «КП» утверждают, что это втрое меньше, чем сумма, которую Ургант заплатил при покупке особняка в 2018 году.

Сообщается, что размер участка — 160 соток, перед домом расположен пруд. В особняке есть пять спален, три санузла, гостиная с камином, кинотеатр, тренажёрный зал, SPA с бассейном и летняя терраса.

Ранее Ургант прокомментировал слухи об эмиграции в Израиль и заявил, что покинул Россию, так как его отпустили в отпуск, сообщает RT.