СМИ: Галустян был критически настроен из-за Бузовой на «Новых звездах в Африке»
Продюсер шоу «Новые звезды в Африке» Лики Бланк рассказала «СтарХиту» о реакции юмориста Михаила Галустяна на то, что его соведущей на шоу будет певица Ольга Бузова.
По ее словам, поначалу шоумен был критически настроен, однако спустя какое-то время они с Ольгой Бузовой стали близкими друзьями.
«Теперь они невероятно друг друга любят, уважают, нежно и трепетно относятся. И четко осознают, что дали друг другу то, чего у них не было раньше», - сказала Лики Бланк.
Продюсер назвала Галустяна волшебным артистом и удивительным человеком и выразила уверенность, что их дуэт с Бузовой еще обязательно появится на телевидении. Бланк также рассказала, что образ блондинки, которые был у Бузовой во времена «ДОМа-2» уже остался в прошлом. Сейчас, по словам продюсера, Ольша трудоголик и профессионал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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