Певица Zivert уволила своего концертного директора

«Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет. Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков», рассказала артистка.

С мошеннической схеме также присутствовал сторонний человек, не принадлежавший ее команде, написала Zivert. Она распустила прежний департамент и назначила нового концертного директора.

Она также пошутила, что ее команда «начинает новый сезон с генеральной уборки».

