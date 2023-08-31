Певица Zivert уволила своего концертного директора

Певица Юлия Зиверт обвинила своего концертного директора в махинациях с концертными билетами, из-за чего уволила его. Об этом она написала в своих социальных сетях.

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«Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет. Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков», рассказала артистка.

С мошеннической схеме также присутствовал сторонний человек, не принадлежавший ее команде, написала Zivert. Она распустила прежний департамент и назначила нового концертного директора.

Она также пошутила, что ее команда «начинает новый сезон с генеральной уборки».

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ФОТО: РИА Новости
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