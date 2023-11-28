СМИ: фотограф подал в суд на Юлию Высоцкую за использование его снимков еды
На ведущую телевизионного кулинарного шоу «Едим дома!» Юлию Высоцкую подали в суд за использование без разрешения чужих фото еды, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, в суд обратился фотограф, который заметил, что на принадлежащем Высоцкой сайте «Едимдома.Ру» используются его снимки без указания авторства.
Фотограф требует выплатить ему 125 тысяч рублей или удалить все фотографии с сайта. Сторона телеведущий пока никаких комментариев не дала.
Ранее наследники композитора Владимира Шаинского потребовали компенсацию от немецкого рэпера Liaze (Ильи Рейзвиха), который использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке «2003», напоминает RT.
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