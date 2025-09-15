Любимова назвала «Интервидение» свободным от политики

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не зависит от политики, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Объявлены ведущие конкурса «Интервидение - 2025» от России

Как отметила глава Минкульта, международный смотр «про талантливых людей, а не про политические решения».

«Очень важно, чтобы победил лучший, самый талантливый, самый яркий исполнитель, который... завоюет сердца зрителей», - подчеркнула Любимова.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что конкурс «Интервидение» сохранит атмосферу дружбы и творчества, и пожелал успеха участникам, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИнтервидениеКонкурсМинкультуры

