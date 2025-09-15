Любимова назвала «Интервидение» свободным от политики
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не зависит от политики, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
Как отметила глава Минкульта, международный смотр «про талантливых людей, а не про политические решения».
«Очень важно, чтобы победил лучший, самый талантливый, самый яркий исполнитель, который... завоюет сердца зрителей», - подчеркнула Любимова.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что конкурс «Интервидение» сохранит атмосферу дружбы и творчества, и пожелал успеха участникам, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки
- В ОАК заявили о рекордных поставках самолетов для ВКС России
- Сикорский: В Европе нет желающих воевать с Россией
- Любимова назвала «Интервидение» свободным от политики
- Фильм «Дракула» Люка Бессона возглавил российский кинопрокат
- Все действующие российские губернаторы переизбрались на новые сроки
- У сети Starlink произошел сбой по всему миру
- В Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме
- За ночь над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ
- Глава МИД Польши призвал рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru