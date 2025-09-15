Фильм «Дракула» Люка Бессона возглавил российский кинопрокат

Фильм режиссера Люка Бессона «Дракула» стал лидером кинопроката в России и СНГ за 11-14 сентября. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Лента вышла на экраны 11 сентября, главные роли в ней сыграли Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю. По неофициальным и предварительным данным, за выходные картина заработала 112,1 млн рублей.

Вторым в числе лидеров кинопроката стало аниме «Истребитель демонов: бесконечная крепость». В кинотеатрах стран СНГ (без России и Белоруссии) картина собрала 55,5 млн рублей.

На третьем месте в рейтинге разместился мультфильм «Зверопоезд». Французско-американская лента заработала за выходные 51,5 млн рублей.

Кроме того, в число лидеров кинопроката в минувший уик-энд вошли триллер Марюса Вайсберга «Вниз» (26,5 млн рублей) и фильм ужасов Майкла Чавеса «Заклятие 4: Последний обряд» (23,6 млн без РФ и Белоруссии).

Между тем в российский кинопрокат вышла комедия Кирилла Логинова «Три свадьбы и один побег». Картину снимали в Абхазии, она получила спецприз канала «Россия» на фестивале «Короче» в Калининграде, пишет 360.ru.

