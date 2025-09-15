Сикорский: В Европе нет желающих воевать с Россией
Европейские страны не хотят вести военный конфликт с Россией. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с The Guardian.
Министр высказался о гарантиях безопасности Украине, которые предполагают, что предоставляющая их сторона может выступить в боевых действиях против РФ. По мнению Сикорского, это не «убедительно».
«Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — подчеркнул глава польского МИД.
Ранее министр заявил, что Украине следует остаться в границах, которые она сможет защитить, пишет 360.ru.
