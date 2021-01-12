СМИ: Со Стаса Михайлова требуют миллион рублей
Стас Михайлов снова оказался в центре скандала. На этот раз певца хотят обязать вернуть 1,1 миллиона рублей, которые он якобы получил в качестве предоплаты за концерт, сообщают Telegram-каналы.
Как пишет «Комсомольская Правда», выступление артиста должно было состояться в Казани 20 марта 2020 года, однако в связи с распространением коронавирусной инфекции концерт был перенесен на 13 сентября, а после на 14 февраля 2021 года. В декабре афишу аннулировали, не уведомив певца, утверждается в публикации.
Выяснилось, что директор казанского концертного агентства Фарит Мухамедьяров требует вернуть ему всю выплаченную сумму и уже подал на певца в суд. Предварительное заседание пройдет в Арбитражном суде Москвы 25 января.
Сам певец, по словам его помощницы Анны Исаевой, узнал о происходящем только из СМИ. Представители артиста сказали журналистам, что Михайлов воспринимал перенос концерта как временную ситуацию и с организаторами мероприятия не конфликтовал.
Как говорится в материале, сам Фарит Мухамедьяров сейчас отказывается комментировать ситуацию с концертом Стаса Михайлова.
Напомним, что до Нового года имя Стаса Михайлова уже мелькало в прессе в связи с заявлениями музыкантов певца. Журналистам они рассказали, что артист за время пандемии будто бы не выплатил им ни рубля, ссылаясь на отсутствие концертов.
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