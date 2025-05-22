Apple TV+ снимет документальный мини-сериал про Мартина Скорсезе
О жизни легендарного режиссёра Мартина Скорсезе снимут документальный мини-сериал. Как пишет Deadline, покажет его стриминговый сервис Apple TV+.
Режиссёром проекта стала Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»). Она рассказала, что изначально односерийный проект вырос до пятисерийного, так как творчество и жизнь Скорсезе «невероятно обширны».
«Создание этого сериала стало одним из определяющих событий в моей жизни как режиссёра», - отметила Миллер.
Известно, что участие в проекте «Мистер Скорсезе» примут родные и близкие деятеля, а также Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Стивен Спилберг, Марго Робби, Мик Джаггер, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и другие.
Дата выхода сериала пока не объявлена.
Ранее стало известно, что Скорсез намерен снять новую криминальную драму, в которой снимутся Леонарди Ди Каприо, Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru