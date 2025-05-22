Apple TV+ снимет документальный мини-сериал про Мартина Скорсезе

Режиссёром проекта стала Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»). Она рассказала, что изначально односерийный проект вырос до пятисерийного, так как творчество и жизнь Скорсезе «невероятно обширны».

«Создание этого сериала стало одним из определяющих событий в моей жизни как режиссёра», - отметила Миллер.

Известно, что участие в проекте «Мистер Скорсезе» примут родные и близкие деятеля, а также Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Стивен Спилберг, Марго Робби, Мик Джаггер, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и другие.

Дата выхода сериала пока не объявлена.

Ранее стало известно, что Скорсез намерен снять новую криминальную драму, в которой снимутся Леонарди Ди Каприо, Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

