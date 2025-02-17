СМИ: Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Студия Disney вернет актера Джонни Деппа в легендарную серию фильмов «Пираты Карибского моря», пишет DisInsider.

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Студия отказалась от идеи продолжать серию фильмов без Джека Воробья (персонажа Джонни Деппа).

Герой вернется в шестом фильме, над сценарием которого работают Крейг Мейзин (Last of Us) и Тед Эллиот (автор оригинальной трилогии).

В конце октября прошлого года Депп вернулся в Голливуд после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, напоминает газета «Известия».

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ФОТО: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
ТЕГИ:DisneyДжонни ДеппФильмАктеры

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