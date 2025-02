СМИ: Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Студия отказалась от идеи продолжать серию фильмов без Джека Воробья (персонажа Джонни Деппа).

Герой вернется в шестом фильме, над сценарием которого работают Крейг Мейзин (Last of Us) и Тед Эллиот (автор оригинальной трилогии).

В конце октября прошлого года Депп вернулся в Голливуд после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, напоминает газета «Известия».