СМИ: Джонни Депп может сняться в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Собеседник газеты утверждает, что рабочее название картины - «День на море», снимать её начнут в феврале 2023 года, фамилия актёра фигурирует в списке артистов и членов технического персонала, вызванных на съёмки.

«Всё находится в начальной стадии, и у проекта пока нет режиссёра. Ожидается, что Депп проведет пробную съёмку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено», — указал он.

При этом источники изданий Daily Mail и New York Post опровергают информацию о возвращении Деппа в франшизу.

Ранее суд присяжных штата Вирджиния признал бывшую супругу американского актера Джонни Деппа Эмбер Хёрд виновной в клевете на актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».