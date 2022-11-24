СМИ: Джонни Депп может сняться в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Американский актёр Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека-Воробья в франшизе «Пираты Карибского моря», сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Собеседник газеты утверждает, что рабочее название картины - «День на море», снимать её начнут в феврале 2023 года, фамилия актёра фигурирует в списке артистов и членов технического персонала, вызванных на съёмки.
«Всё находится в начальной стадии, и у проекта пока нет режиссёра. Ожидается, что Депп проведет пробную съёмку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено», — указал он.
При этом источники изданий Daily Mail и New York Post опровергают информацию о возвращении Деппа в франшизу.
Ранее суд присяжных штата Вирджиния признал бывшую супругу американского актера Джонни Деппа Эмбер Хёрд виновной в клевете на актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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