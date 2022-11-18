СМИ: «Форсаж 10» стал самым дорогим фильмом франшизы

Бюджет фильма «Форсаж 10» увеличился до 340 млн долларов, сообщает The Wrap со ссылкой на источники, знакомые с процессом съёмок.

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Собеседники издания отмечают, что это на 70% больше, чем сумма, потраченная на девятую часть (200 млн долларов). Таким образом «Форсаж 10» стал самой дорогой кинокартиной франшизы.

Источники пояснили, что к увеличению бюджета привели повышение зарплаты исполнителя главной роли Вина Дизеля и остальных актёров, а также рост производственных затрат из-за глобальной инфляции и меры по защите от COVID-19.

Премьера фильма «Форсаж 10» запланирована на 17 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что финальным фильмом серии «Форсаж» станет 11-я по счёту лента, сообщает RT.

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Фото: instagram/vindiesel
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