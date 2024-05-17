СМИ: Джоли встречается со звездой фильма «Мастер и Маргарита»

Немецкие журналисты отмечают, что Джоли и Диль знакомы еще со времен съемок в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». По их данным, Джоли совершила «инкогнито-визит» в Берлин, в ходе которого они с Дилем ходили в индийский ресторан и гуляли вместе. Отмечается, что «тесная дружба» 48-летних актеров могла перерасти в нечто большее.

Фильм «Мастери Маргарита», вышедший на российские экраны 25 января 2024 года, собрал в прокате 2,3 млрд рублей. Мастера в картине Локшина сыграл Евгений Цыганов, а Маргариту - Юлия Снигирь, отмечает «Радиоточка НСН».

