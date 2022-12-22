СМИ: Джастин Бибер продаст права на свою музыку за $200 млн
Канадский исполнитель Джастин Бибер готовится заключить сделку по продаже авторских прав на свою музыку с компанией Hipgnosis Songs Capital, занимающейся управлением интеллектуальной собственностью, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сумма потенциальной сделки, включающей каталог изданных и записанных композиций музыканта, может составить $200 млн.
Ранее американский певец Джастин Тимберлейк продал Hipgnosis Song Management права на свои песни, в том числе на хиты Cry Me A River и Rock Your Body.
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