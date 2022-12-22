СМИ: Джастин Бибер продаст права на свою музыку за $200 млн

Канадский исполнитель Джастин Бибер готовится заключить сделку по продаже авторских прав на свою музыку с компанией Hipgnosis Songs Capital, занимающейся управлением интеллектуальной собственностью, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Джастин Бибер назван исполнителем года по версии MTV

Сумма потенциальной сделки, включающей каталог изданных и записанных композиций музыканта, может составить $200 млн.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк продал Hipgnosis Song Management права на свои песни, в том числе на хиты Cry Me A River и Rock Your Body.

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Фото: Instagram/justinbieber
ТЕГИ:Музыканты
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