Джастин Бибер назван исполнителем года по версии MTV
13 сентября 202105:38
Канадский исполнитель Джастин Бибер признан «исполнителем года» по версии премии MTV Video Music Awards, сообщает ТАСС.
По словам певца, прошедший год был непростым для всех, в том числе из-за эпидемии COVID-19 и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.
Бибер обошел Ариана Гранде, Меган Пити, Оливию Родриго и Тейлор Свифт.
Тем временем, Оливия Родриго удостоилась награды в номинации «Песня года» за композицию Drivers License.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru