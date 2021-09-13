Джастин Бибер назван исполнителем года по версии MTV

По словам певца, прошедший год был непростым для всех, в том числе из-за эпидемии COVID-19 и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.

Бибер обошел Ариана Гранде, Меган Пити, Оливию Родриго и Тейлор Свифт.

Тем временем, Оливия Родриго удостоилась награды в номинации «Песня года» за композицию Drivers License.

