Джастин Бибер назван исполнителем года по версии MTV

Канадский исполнитель Джастин Бибер признан «исполнителем года» по версии премии MTV Video Music Awards, сообщает ТАСС.

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По словам певца, прошедший год был непростым для всех, в том числе из-за эпидемии COVID-19 и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.

Бибер обошел Ариана Гранде, Меган Пити, Оливию Родриго и Тейлор Свифт.

Тем временем, Оливия Родриго удостоилась награды в номинации «Песня года» за композицию Drivers License.

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ФОТО: Justin Bieber/instagram.com
ТЕГИ:ПремияМузыка
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