СМИ: Дуэйн «Скала» Джонсон получит за съемки рекордные 50 млн долларов
Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон побил рекорд Уилла Смита и Роберта Дауни-младшего по размеру гонорара за один фильм.
Как сообщает The Direct, за съёмки в экшн-комедии «Красный» бывший рестлер может получить 50 млн долларов. Это не только рекордный гонорар для «Скалы», но и в целом самая высокая оплата за роль в истории.
До этого момента рекорд принадлежал Уиллу Смиту, который заработал 40 млн долларов за фильм «Король Ричард». Столько же получил Дауни-младший же ленту «Первый мститель: Противостояние».
Ранее Дуэйн Джонсон анонсировал выпуск коллекции одежды для игроков в американский футбол «Project Rock Football Gear», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru