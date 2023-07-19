СМИ: Дуэйн «Скала» Джонсон получит за съемки рекордные 50 млн долларов

Как сообщает The Direct, за съёмки в экшн-комедии «Красный» бывший рестлер может получить 50 млн долларов. Это не только рекордный гонорар для «Скалы», но и в целом самая высокая оплата за роль в истории.

До этого момента рекорд принадлежал Уиллу Смиту, который заработал 40 млн долларов за фильм «Король Ричард». Столько же получил Дауни-младший же ленту «Первый мститель: Противостояние».

Ранее Дуэйн Джонсон анонсировал выпуск коллекции одежды для игроков в американский футбол «Project Rock Football Gear», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

