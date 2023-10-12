Брэд Питт обвинил экс-супругу Джоли в сговоре с российским миллионером
Голливудский актер Брэд Питт обвинил свою бывшую супругу Анджелину Джоли в сговоре с российским предпринимателем Юрием Шефлером, сообщает портал Radar Online.
Питт уверен в том, что Джоли продала свою долю винодельни «Шато Мираваль» во Франции гражданину России незаконно.
Актер заявил, что не подписывал согласие на продажу доли в совместно нажитом имуществе.
В суде Питт также предъявил письмо, якобы написанное Шефлером, в котором приводятся подробности договоренностей предпринимателя с Джоли.
Ранее бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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