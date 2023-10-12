Брэд Питт обвинил экс-супругу Джоли в сговоре с российским миллионером

Питт уверен в том, что Джоли продала свою долю винодельни «Шато Мираваль» во Франции гражданину России незаконно.

Актер заявил, что не подписывал согласие на продажу доли в совместно нажитом имуществе.

В суде Питт также предъявил письмо, якобы написанное Шефлером, в котором приводятся подробности договоренностей предпринимателя с Джоли.

Ранее бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

