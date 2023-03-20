СМИ: Директор Пушкинского музея Лошак написала заявление на увольнение

По информации издания, новой главой музея станет Елизавета Лихачева, руководитель Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Информация об уходе Лошак появлялась в середине февраля, однако она это опровергала и подчеркивала, что её контракт действует до апреля.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея не продлила контракт с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. В беседе с НСН она рассказала, что узнала об увольнении из Третьяковки из СМИ.

