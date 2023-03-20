СМИ: Директор Пушкинского музея Лошак написала заявление на увольнение

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

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По информации издания, новой главой музея станет Елизавета Лихачева, руководитель Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Информация об уходе Лошак появлялась в середине февраля, однако она это опровергала и подчеркивала, что её контракт действует до апреля.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея не продлила контракт с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. В беседе с НСН она рассказала, что узнала об увольнении из Третьяковки из СМИ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МузейУвольнение

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