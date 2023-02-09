Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» после требования украинских активистов

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица». Сообщение появилось на сайте музея.

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Теперь картина называется «Танцовщица в украинском наряде». Переименование произошло после требования украинских активистов.

При этом в музее признали, что подтверждений украинского происхождения танцовщиц нет

В апреле 2022 года полотно Дега переименовала Лондонская национальная галерея. Картину назвали «Украинские танцовщицы», пишет НСН.

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ФОТО: НСН
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