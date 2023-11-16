«Гений!»: Цискаридзе о возможном назначении Гергиева руководителем Большого театра
Бывший солист Большого театра, руководитель Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение Валерия Гергиева на пост руководителя Большого театра.
«Гергиев — гений!» - заявил «Известиям» Цискаридзе.
Ранее сегодня спецпредставитель президента Михаил Швыдкой на полях проходящего Санкт-Петербургского форума объединенных культур сообщил, что речи об объединении Большого и Мариинского театров не идет, но Гергиев действительно может возглавить оба учреждения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра предложил обратиться в Минкультуры. По его словам, вопрос о б этом – прерогатива ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru