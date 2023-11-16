«Гений!»: Цискаридзе о возможном назначении Гергиева руководителем Большого театра

Бывший солист Большого театра, руководитель Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение Валерия Гергиева на пост руководителя Большого театра.

«Гергиев — гений!» - заявил «Известиям» Цискаридзе.

Ранее сегодня спецпредставитель президента Михаил Швыдкой на полях проходящего Санкт-Петербургского форума объединенных культур сообщил, что речи об объединении Большого и Мариинского театров не идет, но Гергиев действительно может возглавить оба учреждения.

Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра предложил обратиться в Минкультуры. По его словам, вопрос о б этом – прерогатива ведомства.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Валерий ГергиевБольшой Театр

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