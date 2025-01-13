СМИ: Даня Милохин начал встречаться с украинской блогершей Дариной Зеленской

По данным СМИ, пара познакомилась в ОАЭ, где сейчас живет Милохин. Сама Зеленская публиковала несколько совместных фото с Милохиным.

Отмечается, что Зеленская считает себя патриоткой Украины. В ее аккаунте в соцсетях напротив имени профиля можно заметить иконку украинского флага.

Ранее отчим Милохина Дмитрий Тюленев заявил «Радиоточке НСН», что семья блогера не первый год получает угрозы, однако ситуация осложнилась летом 2024 года.

