Приемный отец Милохина снизил цену на дом семьи в Анапе еще на 2 млн руб.

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев снизил стоимость на дом в Анапе еще на два миллиона рублей, передает Telegram-канал Shot.

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Продать дом семья блогера решила после того, как им начали поступать угрозы в начале сентября.

Изначально дом пытались реализовать за 15 миллионов рублей, однако сейчас ценник составляет 9,8 миллиона рублей.

Ранее Тюленев рассказал поступлении угроз от «влиятельный людей», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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