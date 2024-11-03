Приемный отец Милохина снизил цену на дом семьи в Анапе еще на 2 млн руб.
3 ноября 202420:36
Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев снизил стоимость на дом в Анапе еще на два миллиона рублей, передает Telegram-канал Shot.
Продать дом семья блогера решила после того, как им начали поступать угрозы в начале сентября.
Изначально дом пытались реализовать за 15 миллионов рублей, однако сейчас ценник составляет 9,8 миллиона рублей.
Ранее Тюленев рассказал поступлении угроз от «влиятельный людей», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru