СМИ: Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

По данным издания, чиновники приобрели около 300 билетов на выступление, запланированное на 3 марта. В администрации пояснили, что хотели устроить небольшой праздник, но отменили все, столкнувшись с критикой местных жителей.

Вместе с тем представители БКЗ «Октябрьский» подтвердили, что запланированное выступление состоится.

Ранее концерты певицы отменили во Владивостоке, Иркутске, Братске и Красноярске. Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что директор артистки не верит в шансы Орбакайте продолжить гастрольную деятельность в России.

