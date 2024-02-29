СМИ: Кристина Орбакайте выступит перед участниками СВО

Актриса и певица Кристина Орбакайте намерена выступить в одном из госпиталей перед участниками специальной военной операции, сообщает издание «Абзац».

В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте

По данным издания, артистка сейчас ждет приглашение.

По словам источника из окружения Орбакайте, визит к бойцам запланирован в следующий приезд певицы в Россию. Он также подчеркнул, что артистка любит родину и поддерживает ее во всём.

Ранее во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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