СМИ: Кристина Орбакайте выступит перед участниками СВО
29 февраля 202415:17
Актриса и певица Кристина Орбакайте намерена выступить в одном из госпиталей перед участниками специальной военной операции, сообщает издание «Абзац».
По данным издания, артистка сейчас ждет приглашение.
По словам источника из окружения Орбакайте, визит к бойцам запланирован в следующий приезд певицы в Россию. Он также подчеркнул, что артистка любит родину и поддерживает ее во всём.
Ранее во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru