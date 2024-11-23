СМИ: Большой театр планирует продавать билеты на «Щелкунчика» на интернет-аукционах
Большой театр планирует продавать билеты на «Щелкунчика» через интернет-аукцион, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, стартовая цена зависит от места, но будет точно не ниже прошлогодней. Шаг ставки связан с категорией места. Если ставка не повышается какое-то время — билет закрывается, победителю дают время на выкуп.
Как пишет Mash, решение о внедрении торгов пока не принято, однако якобы именно из обсуждения этой темы билеты на «Щелкунчика» до сих пор не появились в открытой продаже.
Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин заявил НСН, что руководство Большого театра сейчас пытается оптимизировать расписание предновогодних спектаклей «Щелкунчик», чтобы удовлетворить спрос зрителей и не навредить балетной труппе.
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