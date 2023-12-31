Киркоров срочно заплатил 13 миллионов рублей налогов

Уточняется, что артист оплатил долги по земельному, транспортному и имущественному налогам.

«Поп-король выплатил около 13 миллионов рублей долгов... Это земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН (упрощенной системе налогообложения – прим. НСН)», — говорится в публикации.

Так, Киркоров задолжал имущественный налог в размере 7,3 млн рублей, долга по УНС составил более 4 млн рублей, налог на транспорт - в размере 253 тыс. рублей, земельный — 371 рубль.

Ранее стало известно, что долг Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС), по предварительным данным, может составлять 137 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.



