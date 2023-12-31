Киркоров срочно заплатил 13 миллионов рублей налогов
Российский певец Филипп Киркоров разом погасил налоговую задолженность в размере около 13 миллионов рублей после скандала, связанного с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артист оплатил долги по земельному, транспортному и имущественному налогам.
«Поп-король выплатил около 13 миллионов рублей долгов... Это земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН (упрощенной системе налогообложения – прим. НСН)», — говорится в публикации.
Так, Киркоров задолжал имущественный налог в размере 7,3 млн рублей, долга по УНС составил более 4 млн рублей, налог на транспорт - в размере 253 тыс. рублей, земельный — 371 рубль.
Ранее стало известно, что долг Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС), по предварительным данным, может составлять 137 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru