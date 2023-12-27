СМИ: Авторы фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут сцены с Киркоровым

Монтажеры проекта выясняют, возможно ли вырезать из фильма сцены с участием Киркорова и его коллеги по цеху Анны ASTI. Они отметились на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что продюсеры картины вновь собрали съемочную команду.

В свою очередь гендиректор телеканала ТНТ и один из продюсеров фильма «Иван Васильевич меняет все» Тина Канделаки заявила, что лента, несмотря ни на что, появится в телеэфире 31 декабря. По ее словам, сцены необходимо переснять для того, чтобы сделать фильм острее, провокационнее и интереснее.

Ранее Киркоров записал видео с публичным извинением за участие в «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор».

