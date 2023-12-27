СМИ: Киркорова вырежут из новогоднего эфира
Народного артиста России Филиппа Киркорова уберут из всех новогодних телепрограмм, сообщает газета «Московский комсомолец».
По данным издания, в новогодние праздники он должен был появиться на всех главных телеканалах страны. Однако после участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой певца решили вырезать из всех отснятых проектов.
Уточняется, что Киркоров не появится в новогоднем выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ, в котором он является председателем жюри. По данным издания, исполнителя также уберут из новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия». Под вопросом и его появление в эфирной версии ремейка «Иван Васильевич меняет профессию» от телеканала ТНТ.
Как сообщает «Московский комсомолец», сцены с Киркоровым могут переснять с участием другого артиста.
Ранее певец записал видео с публичным извинением за участие в вечеринке в столичном клубе «Мутабор», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С блогера Чекалиной сняли все ограничения
- ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года
- Мэр Уфы нашел отголоски своего детства в «Слове пацана»
- «Мир горит корью»: Попова заявила, что вирусы завезли в Россию из 16 стран
- СМИ: Киркорова вырежут из новогоднего эфира
- Умер министр из кабинета Меркель и экс-глава бундестага Вольфганг Шойбле
- Коста Лакоста и Валерия перепели хит «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой»
- В Москве арестовали за взятку главу предприятия по производству вакцин «Конвасэл»
- Умер первый глава администрации Кировской области Василий Десятников
- Российская академия художеств отрицает планы отставки президента Церетели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru