СМИ: Киркорова вырежут из новогоднего эфира

По данным издания, в новогодние праздники он должен был появиться на всех главных телеканалах страны. Однако после участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой певца решили вырезать из всех отснятых проектов.

Уточняется, что Киркоров не появится в новогоднем выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ, в котором он является председателем жюри. По данным издания, исполнителя также уберут из новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия». Под вопросом и его появление в эфирной версии ремейка «Иван Васильевич меняет профессию» от телеканала ТНТ.

Как сообщает «Московский комсомолец», сцены с Киркоровым могут переснять с участием другого артиста.

Ранее певец записал видео с публичным извинением за участие в вечеринке в столичном клубе «Мутабор», сообщает «Радиоточка НСН».

