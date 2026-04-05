Сериал «Властелин колец: Кольца Власти» будет продлен до пяти сезонов
Сериал «Властелин колец: Кольца Власти» всё-таки получит все пять запланированных сезонов на Prime Video, несмотря на скромные зрительские рейтинги и огромный бюджет. Об этом сообщил новый глава Amazon MGM Studios Питер Фридлендер.
В свою очередь The Ankler пишет, что Amazon обязана выпустить 50 эпизодов по контракту с наследниками Джона Рональда Руэла Толкина, издательством HarperCollins и New Line Cinema.
Первый сезон, обошедшийся примерно в 465 миллионов долларов, не смог завоевать любовь фанатов и не достиг успеха «Игры престолов». Второй сезон получил ещё более сдержанные отзывы. Съёмки третьего сезона были завершены в октябре 2025 года, а выход на экраны ожидается во второй половине 2026 года. Четвёртый сезон выйдет не ранее 2028 года, уточняет портал ComicBookMovie.
Действие «Колец Власти» разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец», во вторую эпоху Средиземья, когда ковались Великие кольца, возвышались и падали королевства, а величайший злодей Саурон угрожал покрыть весь мир тьмой.
Ранее стало известно, что Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец», напоминает НСН.
