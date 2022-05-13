Сухоруков ушел из Театра Вахтангова
Актер, Народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает «СтарХит».
Как сообщили в пресс-службе театра, артист вышел из состава спектакля «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса, в котором играл в последние семь лет.
Сам Сухоруков рассказал, что всегда был в Театре Вахтангова «приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы».
«Честно скажу, не хотел (уходить), но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками», — подчеркнул актер.
Сухоруков объяснил, что имеет в виду, в частности, актера Евгения Князева, занятого в том же спектакле. Артист считает, что разногласия с коллегой вызваны ревностью последнего из-за приглашения Сухорукова в постановку «Война и мир».
Кроме того, в беседе с изданием звезда кино и театра рассказал, что у него уже есть много предложений от других театров.
«У меня много идей, планов, без работы я не сижу. Сейчас для меня важно, чтобы было удовлетворение именно в творческой части, никакой корысти. Но в то же время я позволяю себе думать о том, с кем я буду работать», — поделился Сухоруков.
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