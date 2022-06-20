Ярмольник вновь опроверг свой отъезд из России

Советский и российский актер Леонид Ярмольник вновь опроверг слухи об его отъезде из России. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о том, что артист покинула Россию появилась в различных Telegram-каналах. Актер отметил, что с грустью воспринимает такие слухи.

Ранее в марте текущего года Ярмольник уже опровергал сообщения о своем отъезде в Латвию. Он отмечал, что в Юрмалу он приехал в гости к внукам, которые там находятся с марта до конца лета.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Леонид Ярмольник
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