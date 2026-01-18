СМИ: Аллегрова отсудила у москвича больше 1 млн рублей за ДТП

Певица Ирина Аллегрова отсудила у москвича более 1 млн рублей за ДТП в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что авария случилась весной 2024 года у ТЦ на западе Москвы. При этом в момент ДТП самой знаменитости не было в автомобиле, который оформлен на нее. По данным источника, «Хенде» 50-летнего москвича врезался в «Киа» Аллегровой, после чего авто отбросило в ограждение.

Сообщалось, что сторона певицы предложила досудебную претензию при полном возмещении ущерба, который оценили в 2,2 млн рублей. Однако виновник ДТП отказался от этого, решив, что лимит по ОСАГО покроет ущерб. В итоге суд встал на сторону Аллегровой, но сократил сумму взысканий до 1,3 млн рублей.

Отмечается, что в настоящий момент москвич пока так и не оплатил долг, так как ждет официального вступления решения суда в силу.

Ранее интернет-поэт, певец Сергей Кротиков (Алквиад) обвинил Ирину Аллегрову в плагиате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
