СМИ: Аллегрова отсудила у москвича больше 1 млн рублей за ДТП
Певица Ирина Аллегрова отсудила у москвича более 1 млн рублей за ДТП в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Известно, что авария случилась весной 2024 года у ТЦ на западе Москвы. При этом в момент ДТП самой знаменитости не было в автомобиле, который оформлен на нее. По данным источника, «Хенде» 50-летнего москвича врезался в «Киа» Аллегровой, после чего авто отбросило в ограждение.
Сообщалось, что сторона певицы предложила досудебную претензию при полном возмещении ущерба, который оценили в 2,2 млн рублей. Однако виновник ДТП отказался от этого, решив, что лимит по ОСАГО покроет ущерб. В итоге суд встал на сторону Аллегровой, но сократил сумму взысканий до 1,3 млн рублей.
Отмечается, что в настоящий момент москвич пока так и не оплатил долг, так как ждет официального вступления решения суда в силу.
Ранее интернет-поэт, певец Сергей Кротиков (Алквиад) обвинил Ирину Аллегрову в плагиате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
