СМИ: Александр Цекало продал особняк в Подмосковье за 440 млн рублей

По данным СМИ, Цекало, который живет за рубежом и не планирует приезжать в Россию, решил избавиться от недвижимости в стране. Дом с десятью спальнями, гаражом, 20-метровым бассейном и сауной стоял на закрытой продаже.

«Особняк Цекало в виде куба был обшит дорогостоящей ольховой доской и выделялся своим дизайном среди других жилищ — эксперты говорили, что он напоминает поликлинику ... поэтому с ценой в 430 млн согласились не сразу», — пишет Mash.

Отмечается, что сделка прошла без личного участия Цекало.

