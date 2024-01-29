СМИ: Александр Цекало продал особняк в Подмосковье за 440 млн рублей

Продюсер Александр Цекало продал свой загородный особняк в элитном поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе за 430 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, Цекало, который живет за рубежом и не планирует приезжать в Россию, решил избавиться от недвижимости в стране. Дом с десятью спальнями, гаражом, 20-метровым бассейном и сауной стоял на закрытой продаже.

«Особняк Цекало в виде куба был обшит дорогостоящей ольховой доской и выделялся своим дизайном среди других жилищ — эксперты говорили, что он напоминает поликлинику ... поэтому с ценой в 430 млн согласились не сразу», — пишет Mash.

Отмечается, что сделка прошла без личного участия Цекало.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Ли
ТЕГИ:НедвижимостьПодмосковье

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