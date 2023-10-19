Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке

По её словам, продажа недвижимости, которая расположена на Манхэттене на Пятой авеню напротив знаменитого Центрального парка, была затруднена из-за особого статуса дома.

Она пояснила, что это был кооператив, в котором каждому жильцу принадлежит не только квартира, но и часть дома. В этой связи пришлось учитывать мнение остальных жильцов, которые не очень желали новых соседей.

«Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали», — призналась Юдашкина, отказавшаяся назвать сумму сделки.

Советский и российский художник-модельер, народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

