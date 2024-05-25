СМИ: Актрису Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу
Народная артистка России Маргарита Терехова находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости в медучреждении.
По данным Telegram-канала Baza, у 81-летней актрисы внутреннее кровотечение.
Отмечается, что Терехова почувствовала себя плохо накануне. Тогда и вызвали врачей, которые приняли решение госпитализировать актрису. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.
Ранее театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией, отмечает «Радиоточка НСН».
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