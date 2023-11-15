СМИ: Актриса Ксения Кутепова столкнулась с угрозами в соцсетях
15 ноября 202315:50
Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра Петра Фоменко Ксения Кутепова столкнулась с угрозами, поступающими к ней в соцсетях с неизвестных номеров, сообщает Telegram-канал 112.
Она рассказала, что после того, как начала их игнорировать, злоумышленники стали угрожать её матери.
Кутепова уточнила, что неизвестные обещают устроить расправу над ней, а также повесить на нее угрозы минирования ГИТИСа.
Ранее неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru