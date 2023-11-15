СМИ: Актриса Ксения Кутепова столкнулась с угрозами в соцсетях

Она рассказала, что после того, как начала их игнорировать, злоумышленники стали угрожать её матери.

Кутепова уточнила, что неизвестные обещают устроить расправу над ней, а также повесить на нее угрозы минирования ГИТИСа.

Ранее неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

