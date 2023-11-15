СМИ: Актриса Ксения Кутепова столкнулась с угрозами в соцсетях

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра Петра Фоменко Ксения Кутепова столкнулась с угрозами, поступающими к ней в соцсетях с неизвестных номеров, сообщает Telegram-канал 112.

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Она рассказала, что после того, как начала их игнорировать, злоумышленники стали угрожать её матери.

Кутепова уточнила, что неизвестные обещают устроить расправу над ней, а также повесить на нее угрозы минирования ГИТИСа.

Ранее неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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