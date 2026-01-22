СМИ: Пианист Игорь Бриль госпитализирован в Москве

Джазового пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

По данным издания, 81-летний музыкант дома почувствовал себя плохо.

«Скорая оказала первую помощь и приняла решение отвезти Игоря Михайловича в больницу. Сейчас он находится в кардиологическом отделении», - пишет Mash.

Отмечается, что в 2023 году Бриль пережил тяжелый приступ, когда врачи были вынуждены восстанавливать сердечный ритм с помощью дефибриллятора.

Ранее в Салехарде экстренно госпитализировали телеведущую Юлию Барановскую, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
