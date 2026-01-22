СМИ: Пианист Игорь Бриль госпитализирован в Москве
Джазового пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.
По данным издания, 81-летний музыкант дома почувствовал себя плохо.
«Скорая оказала первую помощь и приняла решение отвезти Игоря Михайловича в больницу. Сейчас он находится в кардиологическом отделении», - пишет Mash.
Отмечается, что в 2023 году Бриль пережил тяжелый приступ, когда врачи были вынуждены восстанавливать сердечный ритм с помощью дефибриллятора.
Ранее в Салехарде экстренно госпитализировали телеведущую Юлию Барановскую, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пианист Игорь Бриль госпитализирован в Москве
- «От стадионов до кабаков»: Что ждет в 2026 году «отмененные» в России рок-группы
- В России разработан препарат для терапии гепатита В
- На Кубани потушили пожар в портовом терминале после атаки ВСУ
- Вторжение отменяется? Трамп заявил о подготовке сделки по Гренландии
- СМИ: Трамп предложит жителям Гренландии по $1 млн
- Москалькова: От атак Киева по мирным объектам в 2026 году погибли 56 человек
- Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность
- Над Россией в ночное время нейтрализовали 31 украинский БПЛА
- Нарышкин: «Коалиция желающих» пытается сорвать мирный процесс по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru