СМИ: Актера Ливанова экстренно перевели в реанимацию
89-летнего народного артиста РСФСР, актера, исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова перевели в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние артиста.
До этого актера госпитализировали в медучреждение с анемией. У Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем.
Летом 2024 года народный артист РСФСР начал жаловаться на боли в сердце. Он несколько раз лежал в медучреждениях. Уже в январе 2025-го он снова оказался в больнице. Информацию о госпитализации актера подтвердила его жена.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей.
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