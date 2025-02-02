СМИ: Актера Ливанова экстренно перевели в реанимацию

89-летнего народного артиста РСФСР, актера, исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова перевели в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние артиста.

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До этого актера госпитализировали в медучреждение с анемией. У Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем.

Летом 2024 года народный артист РСФСР начал жаловаться на боли в сердце. Он несколько раз лежал в медучреждениях. Уже в январе 2025-го он снова оказался в больнице. Информацию о госпитализации актера подтвердила его жена.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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