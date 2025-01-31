СМИ: У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей
31 января 202510:51
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей, сообщает Telegram-канал 112.
По данным издания, пострадали межпозвоночные диски.
Врачи делают все возможное, чтобы справиться с болезнью. Ситуацию осложняют хронические заболевания и тяжелая анемия.
В декабре знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса перенес экстренную операцию по удалению сгустка крови на руке, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru