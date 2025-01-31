СМИ: У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей, сообщает Telegram-канал 112.

Василий Ливанов перенес срочную операцию актеру по удалению сгустка крови

По данным издания, пострадали межпозвоночные диски.

Врачи делают все возможное, чтобы справиться с болезнью. Ситуацию осложняют хронические заболевания и тяжелая анемия.

В декабре знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса перенес экстренную операцию по удалению сгустка крови на руке, напоминает RT.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ЗдоровьеГоспитализацияАктеры

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