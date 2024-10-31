СМИ: Лидера «Плана Ломоносова» Ильина выписали из больницы

Актера и вокалиста панк-рок-группы «План Ломоносова» Александра Ильина выписали из больницы, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее, 29 октября, актер был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на аппендицит. Также по данным Telegram-канала SHOT, ему провели срочную операцию.

Жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста

Однако представитель группы Максим Гвоздев в беседе с НСН опроверг информацию об операции у артиста, но подтвердил, что Ильин находится в больнице.

Также группа «План Ломоносова» подтвердила предстоящие концерты после госпитализации солиста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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