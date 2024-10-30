Жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла данные о том, что здоровье артиста сильно ухудшилось и ему грозит паралич. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Ливанова появились серьёзные проблемы с ногами и речью после перенесённого инсульта.