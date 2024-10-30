Жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла данные о том, что здоровье артиста сильно ухудшилось и ему грозит паралич. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Ливанова появились серьёзные проблемы с ногами и речью после перенесённого инсульта.

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«Это не правда, и кто занимается этими бесконечными сообщениями я просто не знаю. Восстанавливается после болезни, неплохо себя чувствует», - отметила она, комментируя информацию SHOT.

Ранее стало известно, что актера выписали из неврологической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Ливанов находится дома и продолжает лечение амбулаторно. По данным СМИ, Ливанов перенес инсульт, однако семья артиста эти сведения опровергла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:БолезньНародный Артист

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